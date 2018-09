Van de Looi kijkt met tien nieuwe namen alvast verder vooruit

Maarten Paes (FC Utrecht), Perr Schuurs (Ajax), Tyrell Malacia (Feyenoord), Kevin Diks (Fiorentina), Sherel Floranus (SC Heerenveen), Juninho Bacuna (Huddersfield Town), Ferdi Kadioglu (Fenerbahçe), Jay-Roy Grot (VVV-Venlo), Kaj Sierhuis (Ajax) en Dilrosun (Hertha BSC). Dat zijn de namen die Jong Oranje nieuw elan moet geven na de mislukte EK-kwalificatiereeks voor het EK 2019 in Italië en San Marino.



Jong Oranje, dat al nagenoeg geen kans meer maakt op plaatsing voor het EK, neemt het nog op tegen Letland in het Skonto Stadion in Riga en tegen Oekraïne op de Vijverberg. Door de geringe kansen op plaatsing voor het EK wil Van de Looi dan ook alvast verder kijken dan dat toernooi. ,,In deze voorlopige selectie hebben we meer spelers geselecteerd die nog op het EK 2021 kunnen spelen. Deze selectie wordt aangevuld met een aantal ervaren Jong Oranje-spelers. Hier gaan we een team van smeden dat trots is om voor Jong Oranje te spelen en dat zich wil revancheren voor de vorige wedstrijd. We willen deze EK-kwalificatiecampagne waardig afsluiten."



De definitieve selectie wordt op vrijdag 5 oktober bekend gemaakt.