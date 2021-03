Van de Looi grijpt in elke linie in: naast Botman en Gakpo ook Harroui aan aftrap bij Jong Oranje

Het gebrek aan grote namen bij de rivaal, maakt Jong Oranje volgens Van de Looi niet de grote favoriet. ,,Dat is wel overdreven. Duitsland stond twee jaar geleden in de finale en won het EK vier jaar geleden. Ze hebben zich als nummer één gekwalificeerd, dus we weten dat we voor een pittige uitdaging staan.”



De Duitse bondscoach Stephan Kuntz, een bekende van Van de Looi, schatte Jong Oranje in aanloop naar de poulefase al hoger in. Dat deed hij vrijdag opnieuw, door de positie van underdog in te nemen. ,,Jong Oranje is een team dat leeft van balbezit en buitengewoon goed is in combineren en passen. Mijn spelers kunnen nu laten zien, dat ze op het gelijke niveau zitten als toplanden als Nederland.”



Opstelling Jong Oranje: Scherpen; Teze, Schuurs, Botman, Bakker; Harroui, Koopmeiners; Gakpo, De Wit, Lang; Kluivert.