Van de Beek wil eerst nog prijzen winnen bij Ajax

Door Nik Kok



,,Wat het beste is voor mezelf weet je nooit. Maar ik heb in principe gezegd dat ik nog wel een jaar bij Ajax wil blijven. Het is natuurlijk pas mijn eerste seizoen in de basis. Ik wil nog graag een prijs winnen bij de club. Al is het in het voetbal ook moeilijk te zeggen van: ik blijf nog zo lang. Maar ik zeg nu: in principe lijkt het me verstandig.”

Van de Beek behoort deze week in Zeist bij een groep van veertien spelers die zich voorbereiden op twee oefenwedstrijden tegen Slowakije en Italië op respectievelijk 31 mei en 4 juni. Volgende week voegen spelers die nog clubverplichtingen hebben zich bij de groep van bondscoach Ronald Koeman die zich zondagmiddag in de zon in het zweet werkten.

Spelers als Georginio Wijnaldum die nog een Champions League-finale speelt en Kevin Strootman die nog een laatste competitieronde in Italië afwerkt, zijn ook spelers die zich dan bij de huidige, kleine groep voegen. Twee spelers die in pikorde nog ruim boven Van de Beek staan. Maar in de laatste gewonnen oefenwedstrijd tegen Portugal deed Van de Beek zich gelden op het middenveld. ,,Of ik opgeschoven ben in de hiërarchie weet ik niet. Het is maar één wedstrijd, dat zegt nog niet heel veel. Ik heb het goed gedaan maar ik weet niet wat er de volgende wedstrijd gaat gebeuren. Ik probeer mijn best te doen op de training. Het gaat erom hoe je er zelf in staat.” Hij ziet nu van dichtbij de kwaliteiten van Strootman en Wijnaldum. ,,En het is goed om hun verhalen aan te horen. Hoe ze in het buitenland te werk gaan en hoe het er bij trainingen en wedstrijden aan toe gaat. Dat is heel leerzaam voor mij. Ik speel nog in Nederland en dat is toch een groot verschil met het buitenland. Wat ik van ze hoor is er een groot verschil in het puur spelen om de winst. Dat merk bij Oranje trouwens al waar we toch ook spelen met wat oudere spelers dan ik gewend ben.”