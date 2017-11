Van de Beek: Ik wilde mezelf wel even laten zien

Voor de camera's van FOX Sports gaf hij aan dat hij wel wat recht wilde zetten, nadat hij gepasseerd was door Keizer. ,,Ik was extra gretig, natuurlijk", zo zei Van de Beek. ,,Ik wilde mezelf graag weer laten zien. Het was een enorme teleurstelling dat ik tegen Utrecht op de bank zat. Maar ik weet gewoon dat ik mijn voeten moet laten spreken en dat heb ik gedaan."

Over de wedstrijd wilde hij ook nog wel het een en ander kwijt. ,,Dit is een heel goede uitslag. We begonnen niet eens heel goed, NAC kreeg ook nog wat kansjes. Maar daarna zat elke bal op doel erin."