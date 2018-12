Van Bronckhorst: We zijn afhankelijk van PSV en Ajax

Van Bronckhorst zag zijn ploeg de lijn van de fraaie winst op PSV doortrekken in een uiteraard volledig andere wedstrijd, dit keer van kat en muis. ,,Ik ben vooral blij met de manier waarop we ons nu presenteren. Het zag er na PSV thuis weer goed uit, al hadden we misschien meer goals moeten maken’’, zei Van Bronckhorst, die ook de wederom prima spelende Tonny Vilhena en rechterspits Steven Berghuis eerder naar de kant kon halen.



Van Bronckhorst weet dat Feyenoord voetballend minder is dan PSV en Ajax. Hij beschikt echter over een fysiek sterke ploeg, met spelers die vol gas kunnen geven. ,,We geven een tegenstander niet de kans om op te bouwen. We geven ze het gevoel dat hier in De Kuip niets te halen valt. Dat hebben we tegen VVV van de eerste tot de laatste minuut gedaan en daarom dik- en dikverdiend gewonnen’’, aldus Van Bronckhorst.