Van Bronckhorst verwacht een ander Ajax en hoopt op een zelfde Feyenoord

Door Mikos Gouka



,,En revanche, dat telt wel in de sport’’, zegt Van Bronckhorst. ,,Ik heb ooit met Rangers ruim verloren van Celtic. En met Barcelona van Real Madrid, dat komt wel aan. Dat zit wel in het hoofd van spelers. Het wordt voor ons gewoon een heel moeilijke wedstrijd.’’



Maar als Feyenoord het niveau haalt van de 6-2, dan is er uiteraard een grote kans op de finale. Dat zou de derde zijn onder het bewind van Van Bronckhorst. ,,Ik heb als trainer één bekerwedstrijd verloren. Van Vitesse, in het seizoen dat wij kampioen werden.’’



Sven van Beek is geschorst. Eric Botteghin traint weer, maar is volgens Van Bronckhorst nog net niet toe aan een rentree. Jeremiah St. Juste traint ook weer na zijn rugblessure, al kan Van Bronckhorst ook kiezen voor Cuco Martina als centrumverdediger en Bart Nieuwkoop aan de rechterkant achterin.



Ridgeciano Haps kan spelen, maar zeker geen hele wedstrijd. ,,We gaan na de training vanmiddag naar een hotel. Het is een heel belangrijke wedstrijd. Nee, ik denk niet na over een scenario waarin wij de finale niet bereiken.’’



De trainer ziet dat Jørgensen ‘op de weg terug is’. De Deen was uitblinker zondag tegen PSV, maar de kans is groot dat hij op de bank moet beginnen. ,,Van Persie is ook heel bepalend geweest voor ons. Als diepste middenvelder en als diepe spits.’’



,,Ik heb al iets in mijn hoofd, ja’', zei Van Bronckhorst zonder de opstelling te verklappen. ,,Uiteindelijk zijn Van Persie en Jørgensen allebei spelers met hun kwaliteiten. Nicolai heeft zijn vorm nog niet gehaald vanwege een moeilijke voorbereiding, maar hij wordt sterker. Hij is op de weg terug. Ik ben blij voor hem dat hij tegen PSV zo’n wedstrijd heeft gespeeld. Robin is voor ons bepalend geweest in het team. Ik heb morgen voorin veel keuze, dat is goed.”