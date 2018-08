Van Bronckhorst opgelucht: de rust is weer terug

De mislukte competitiestart bij De Graafschap (2-0) en de uitschakeling in de voorronde van de Europa League door AS Trencin zorgden al vroeg in het seizoen voor een sluimerende crisis in De Kuip. ,,Het belangrijkste was daarom dat we nu punten zouden behalen'', zei Van Bronckhorst, die donderdag na de return tegen Trencin opvallend positief was over het spel van zijn ploeg. ,,Je kan goed voetballen, maar geen resultaat halen. Dan heb ik toch liever de punten'', erkende hij na de winst op Excelsior.