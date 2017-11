Van Bronckhorst: Er is gewoon te weinig vertrouwen

Van Bronckhorst wanhoopt niet. ,,Ik heb voldoende energie, de spelers hebben voldoende energie. We moeten gewoon hard werken om de ommekeer te bewerkstelligen. Je ziet alleen dat er te weinig vertrouwen is als je tegen een goal aanloopt. We zaten echt goed in de wedstrijd, maar we kunnen de laatste weken gewoon duels niet in het slot gooien. Berghuis krijgt een riante kans op 0-2 en een minuut later is het 1-1. Natuurlijk was het een voortreffelijke goal van ADO, maar wij staan daar gewoon niet op te letten.''



Na de late gelijkmaker van Karim El Ahmadi kreeg Steven Berghuis twee open kansen op de winnende treffer. ,,We hebben er op karakter nog een gelijkspel uit gesleept, maar een punt was wel te weinig voor ons'', zei Van Bronckhorst. ,,Het lukt ons de laatste tijd maar niet om wedstrijden op slot te gooien.''



Opvallend was ook het gebrek aan overtuiging bij Feyenoord nadat ADO in de 55ste minuut op voorsprong was gekomen. ,,Die 2-1 was een tik. Pas de laatste tien, twaalf minuten gingen we er echt vol voor en creëerden we nog een hoop kansen.''