Van Bommel zegt sorry tegen Zoet: ‘Jeroen was terecht woedend’

,,We hebben niet goed gehandeld”, zegt Van Bommel op de PSV-site. ,,Jeroen heeft ruim 250 wedstrijden voor PSV gekeept. Het is een op en top professional, die nu even in een mindere fase zit. Ten onrechte heeft hij verwijten gekregen. Wij hebben namelijk een fout gemaakt, hij heeft niets verkeerd gedaan. We hebben hier met Jeroen zondagavond en vandaag over gesproken. Hij heeft onze excuses geaccepteerd.”



Van Bommel verklaarde dat hij Zoet uit bescherming niet als reservekeeper op de bank wilde zetten. ,,Als wij zouden scoren of een doelpunt tegen zouden krijgen, zouden alle camera’s op hem gericht zijn.” Volgens Van Bommel speelde ook mee dat hij wilde voorkomen dat Zoet bij een blessure of rode kaart voor Unnerstall zou moeten invallen.



,,Door een pijnlijke communicatiefout kreeg Jeroen dit pas in Tilburg te horen en dat is niet goed te praten”, zei de trainer vandaag. ,,Ik ben als hoofdcoach eindverantwoordelijk en mijn conclusie is dat we door onze handelswijze voor verkeerde beeldvorming hebben gezorgd.”

Soap

Er was in Tilburg tijdens Willem II-PSV sprake van een heuse keeperssoap, waarbij bijna niemand nog begreep hoe het nou zat en Zoet zelfs eindigde in de spelersbus van PSV.

Lars Unnerstall was vrijdag benoemd tot eerste keeper voor het duel met Willem II. Zoet werd gepasseerd, maar had niet in de gaten dat hij derde keeper was. Tweede keeper bleef Robbin Ruiter, die ook al teleurgesteld was omdat hij geen eerste keeper werd.

Het was een onthutsende gang van zaken en Van Bommel heeft daarvoor het boetekleed aangetrokken. Hij stelt in een verklaring dat de communicatie richting Zoet niet goed is geweest. Van Bommel wilde voorkomen dat Zoet in de situatie zou komen dat hij eventueel moest invallen voor Unnerstall, nadat hij zelf had moeten verwerken dat hij voor het eerst in ruim zes jaar was gepasseerd.