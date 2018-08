Van Bommel wil kunstgras bij PSV weg hebben

Mark van Bommel wil op termijn af van het kunstgras op het jeugdcomplex bij PSV, waar bijvoorbeeld het beloftenteam van PSV nu duels in de eerste divisie op afwerkt. De coach van PSV zei dat in aanloop naar het duel van zaterdag met PEC Zwolle, dat al jaren op plastic sprieten actief is in het eigen MAC3PARK-stadion. Wanneer een en ander gerealiseerd kan worden, is nog niet precies duidelijk.

,,Wij hebben ons goed voorbereid op het duel in Zwolle. Een deel van de training hebben we op kunstgras afgewerkt", gaf de coach van de 'kunstgraskampioen' aan in aanloop naar de wedstrijd in Overijssel. PSV behaalde de afgelopen jaren de meeste punten van alle ploegen in de eredivisie op de door velen gehekelde ondergrond.

De trainer van PSV is een fervent tegenstander van het spelen van wedstrijden op het hoogste niveau op kunstgras. De afgelopen jaren was hij daar zeer consequent in en hekelde hij regelmatig het gegeven dat kunstgrasduels in de eredivisie worden afgewerkt. Van Bommel begrijpt overigens wel dat sommige clubs in de eerste divisie de afweging maken om imitatiegras in hun stadion te leggen. ,,Het aanleggen van een kunstgrasveld heeft een groot voordeel, namelijk dat je er onder alle omstandigheden op kunt voetballen", geeft hij aan. ,,Maar ik vind dat je op het hoogste niveau niet op deze ondergrond moet spelen. Het maakt het voetbal anders en dat moeten we niet willen met zijn allen."

Financieel kan een kunstgrasveld voor clubs in de eerste divisie een voordeel zijn, denkt Van Bommel. ,,Je hoeft maar een veld te onderhouden, kunt altijd in je eigen kleedkamer blijven en hebt altijd dezelfde omstandigheden. Maar als je in de hoogste divisie speelt, moet je op gras spelen. Interlands en Europese wedstrijden speel je ook op gras. Dat is voetbal. Bij kunstgras zie je andere schoten, aannames en tackles. De bal stuit ook heel anders."

Van Bommel haalde een voorbeeld aan uit de wedstrijd tussen ADO en FC Emmen, uit de eerste speelronde van de competitie. ,,Daarbij zie je dat een speler een bal overschiet, die van de paal terugkomt. Waarom? Aan die bal zat effect. De speler schat vervolgens verkeerd in hoe de bal zich beweegt. Ik denk dat dat komt omdat je op echt gras weet hoe de bal beweegt en hoe je je standbeen moet neerzetten, omdat het gras als het ware een beetje meebeweegt. Hier was het anders door het kunstgras en schoot de speler over."