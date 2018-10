Van Bommel voor de eerste keer ‘écht’ boos bij PSV

,,Het was de eerste keer dat we tegenslag hadden. Het was onze eigen schuld. We brachten FC Groningen in de wedstrijd'', aldus Van Bommel tegen FOX Sports over de wedstrijd die zijn ploeg na een ruststand van 1-1 alsnog met 1-2 won. Van Bommel vond dat zijn spelers vaste afspraken niet nakwamen. ,,Daar was ik echt kwaad over. Dat kan niet. Dat is soms makkelijk gezegd, maar het ging om dingen die ons houvast geven. Het had ook met concentratie te maken.''