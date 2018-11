Van Bommel tevreden over ‘gedisciplineerd’ en ‘geduldig’ PSV

PSV speelde voor eigen publiek vanaf de veertiende minuut met een man meer, nadat verdediger Danilho Doekhi van Vitesse met rood van het veld was gestuurd. ,,Je ziet vaak dat teams dan andere dingen gaan doen dan normaal. Maar wij hebben niet geforceerd, we zijn met geduld blijven spelen’', aldus Van Bommel, die Luuk de Jong in de 69e minuut het verschil zag maken (1-0). De PSV-aanvoerder maakte zijn negende competitietreffer en is daarmee de topscorer van de eredivisie. ,,Je moet ze omsingelen en zorgen dat je snel de bal terugkrijgt als je die verliest. Met hun snelle omschakeling is dat niet makkelijk. Vitesse heeft ook gewoon een heel goede ploeg. Ik ben blij dat we gewonnen hebben.’’



Trainer Leonid Sloetski van Vitesse vond dat scheidsrechter Serdar Gözübüyük ten onrechte een rode kaart trok voor Doekhi, die de doorgebroken Lozano onderuit had gehaald. ,,Een andere verdediger van ons liep daar heel dichtbij, het was geen duidelijke één tegen één. Ik vond het geen rode kaart, maar ik ben geen scheidsrechter. Ik moet de scheidsrechter ook bedanken. Hij heeft ervoor gezorgd dat deze wedstrijd een goede test werd voor onze teamspirit. We hebben weliswaar verloren, maar voor de toekomst van dit team was het goed. Ik ben trots op de vechtlust van dit team. Soms is teamspirit krijgen belangrijker dan punten.’’