Van Bommel prijst De Jong: ‘Hij kan hoger niveau aan’

Mark van Bommel heeft ook als trainer snel naam gemaakt in de eredivisie. De oud-speler is na de uitzege van PSV op De Graafschap (4-1) de enige coach die zijn eerste twaalf competitieduels allemaal heeft gewonnen.

Van Bommel verbeterde de prestatie van Morten Olsen, die 21 jaar geleden bij Ajax begon met elf zeges op rij. Die reeks eindigde met een gelijkspel tegen Roda JC. ,,Het zijn maar statistieken”, zei Van Bommel voordat hij een glimlach op zijn gezicht toverde. ,,Het belangrijkste is natuurlijk dat we weer hebben gewonnen. Maar een record is uniek.”

,,Ik ben ook tevreden”, vervolgde Van Bommel. ,,Maar niet over onze eerste helft. Tot aan de rust moesten we onze voorsprong van 2-1 verdedigen. In de rust heb ik uitgelegd hoe we beter druk konden zetten. In de tweede helft hebben we het beter gedaan en zijn we ook niet meer in de problemen gekomen. Toen hadden we wel de controle.”

De Jong

Aanvoerder Luuk de Jong dacht er net zo over. ,,Ik vond ons niet goed beginnen. Het leek soms nergens op”, erkende de spits voor de camera van FOX Sports. ,,Maar we kregen best veel kansen. We hadden ook veel vaker moeten scoren. In de tweede helft speelden we beter en zijn we niet meer in de problemen gekomen.”

De Jong scoorde twee keer en is nu met elf goals in twaalf duels topscorer van de eredivisie. ,,Mooi, weer twee doelpunten erbij”.