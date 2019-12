Van Bommel over slechte PSV-reeks: ‘Europese duels moet je los zien’

Mark van Bommel moest tien maanden na een vervelende middag in Emmen ook na een vervelende avond in Drenthe achter de microfoon in de perskamer van stadion De Oude Meerdijk plaatsnemen om een remise te verklaren. Hij was rustig en antwoordde op alle vragen na weer een teleurstelling voor PSV.

Tien maanden geleden zaten we hier ook. Toen 2-2 en nu 1-1. Je bent rustig, maar word je niet gek van de situatie bij PSV?

Van Bommel: ,,Je moet altijd rustig blijven, het heeft geen zin om gek te gaan doen. Ik moet de situatie gewoon uitleggen zoals ik hem zie.”

Je hebt 8 van de laatste 9 wedstrijden niet gewonnen. Dat doet toch iets met een mens?

,,Ja, maar dan tel je de Europese wedstrijden mee. Maar de Europese en competitiewedstrijden moet je los van elkaar zien. We laten het in Europees verband thuis liggen tegen LASK, waarin je een fantastische wedstrijd speelt en meer kansen creëert nog dan vandaag. Je speelt heel goed, maar het is 0-0. Daar laat je kwalificatie liggen, niet in uitwedstrijden. Die laatste twee waren wel ronduit slecht op een aantal fases na, dat klopt. Daar verlies je met 4-1 en 4-0, maar je moet dat niet samentrekken. Want we kunnen ons niet revancheren voor die wedstrijd van donderdag. Die wedstrijden moet je niet allemaal optellen. Vind ik. Ik zeg hoe ik ernaar kijk. In de eredivisie verspelen we ook punten op rij. Tegen Heerenveen spelen we wel een fantastische eerste helft. Maar je moet ook kijken hoe het komt, dat we in deze situatie zitten.”

Hoe kan dit nu toch allemaal, alles lijkt ineens tegen te zitten? Vraag je je niet af hoe dat komt als je vorig jaar zo goed bent begonnen?

,,Vorig jaar moest het moment ook een keer komen. Emmen-uit was inderdaad het moment dat we echt punten gingen verliezen. Je moet goed analyseren hoe het komt dat je in deze situatie zit.”

Je hebt niet zoiets van ‘ik zie het niet meer zitten en laat een ander het maar doen’?

,,Nee, absoluut niet. Als ik zie hoe de jongens trainen en strijden, daar ligt het niet aan.”

Verwacht je niet meer in balbezit, zodat je na rust meer kan creëren?

,,De eerste helft speelden we fantastisch. Goed voetbal. Controlerend, van achteruit opbouwen, tussendoor spelen, maar de bal gaat er niet in. Ballen worden aangeraakt en geblokt. We moeten daar meer goals maken. Door de technische uitvoering moeten we na rust achteruit. We doen er alles aan om de goal te maken, maar spelen gelijk en dat is niet goed genoeg. Je moet wel kijken hoe we in deze situatie zijn terechtgekomen.”

Je mag toch geen excuses gebruiken voor deze situatie?

,,Ik gebruik geen excuses, ik zeg alleen wat ik ervan vind.”

