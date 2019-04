Van Bommel over achterstand doelsaldo: ‘Ik heb eens met 11-0 gewonnen van San Marino’

,,Wij willen elke wedstrijd winnen. En met een zo hoog mogelijke uitslag. Daarom scoren we ook vaak op het laatst. Je kunt een wedstrijd zo ingaan dat je veel goals wilt maken. De ene keer lukt dat wel, de andere keer lukt het niet. Ik kan niet ontkennen dat we nu negen goals achter staan.”



Die achterstand van negen goals is te overbruggen, denkt Van Bommel. En heel misschien zelfs in één duel. ,,Ik heb met het Nederlands elftal een keer met 11-0 gewonnen van San Marino. Nou wil ik niet zeggen dat De Graafschap San Marino is.” En PSV is het hele seizoen al met het doelsaldo bezig, zegt de trainer. “Daarom scoren we ook vaak laat.” Hoe gaat hij het zondag aanpassen met ‘het defensieve blok’ op het middenveld? ,,Wij hebben dit seizoen veel gescoord, alleen is er een ploeg die nóg meer goals heeft gemaakt. Binnen ons systeem kunnen we variëren en het is niet zo dat als je met de punt naar voren speelt, dat altijd sprake is van een defensief blok. Nee, het hele elftal verdedigt.”