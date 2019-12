Van Bommel onder druk bij PSV: ‘Ik weet dondersgoed dat wij moeten winnen’

Directeur Toon Gerbrands van PSV gaf eerder deze week een duidelijk signaal af, dat als een laatste kans voor Van Bommel en zijn staf kon worden geïnterpreteerd. ,,De situatie waarin wij zitten, is duidelijk. En Toon is duidelijk. Dat is hij altijd”, zei Van Bommel, die de directeur helemaal niets verwijt.

De coach mist tegen Fortuna Sittard Jorrit Hendrix, Sam Lammers en Yanick van Osch. Zaterdagavond tellen zoals altijd de drie punten, maar nu kan een misstap weleens een koerswijziging bij PSV betekenen in de vorm van een andere trainer. ,,Dat zien we dan wel weer”, zij Van Bommel. ,,Ik ga ervan uit dat wij gewoon winnen.”

Onder meer het resultaat van afgelopen weekend van PSV werd besproken, toen de club in Emmen gelijkspeelde. ,,Dat is gewoon heel slecht”, was hij duidelijk. ,,We hebben goede helften gespeeld tegen Heerenveen en Emmen, maar tegen Emmen is het resultaat natuurlijk gewoon niet goed geweest. Ik wil ook nog wel terugkomen op het feit dat ik gezegd heb dat wij een jonge groep hebben. Ik heb dat niet goed gezegd. Een deel van onze ploeg is extreem jong.”