Van Bommel na puntenverlies PSV: ‘We doen onszelf tekort’

In blessuretijd scoorde Pedersen opnieuw, met een kopbal van dichtbij. ,,Als de bal hoog voor het doel wordt gegooid, moet je ‘m wegkoppen. Er ging verdedigend een hoop fout bij die laatste bal. Dat was een beetje alles of niets’', zei Van Bommel, die vond dat zijn ploeg eerder afstand had moeten nemen. ,,We doen onszelf tekort. Voor de rest is Emmen niet gevaarlijk geweest.’'

Luuk de Jong opende in de 15e minuut met zijn 99e treffer voor PSV de score. De spits kon toen nog niet bedenken dat zijn ploeg punten zou verspelen. ,,Dit had natuurlijk nooit mogen gebeuren. We spelen een goede eerste helft waarin we op voorsprong komen. Na rust liep het minder, maar komen we zelfs op 2-0. Dat mag je natuurlijk nooit meer weggeven’', oordeelde De Jong. ,,Elk puntenverlies is duur natuurlijk, dat weten we. Hier balen we flink van, we zullen hierover gaan praten. Dit moeten we alleen onszelf aanrekenen.’’