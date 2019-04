Van Bommel na kwijtraken koppositie: ‘Volgende week kan het zo weer anders zijn’

,,We moeten aan de slag’', zei Van Bommel. ,,Maar volgende week kan het zo weer anders zijn.’’ De Limburger vond dat zijn elftal in de Gelredome had moeten winnen, ondanks dat PSV tot drie keer toe op achterstand kwam. ,,We hebben genoeg kansen gehad, we hadden zelfs in de laatste seconden nog kunnen winnen. Dat vind ik eigenlijk ook het belangrijkste. Pas als je geen kansen creëert, wordt het moeilijk om wedstrijden te winnen.’'