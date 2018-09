Van Bommel: Luuk is zo belangrijk, dat kan nu iedereen zien

,,Wij hebben Luuk voorin staan dus als je onder druk komt te staan, kan je hem altijd bereiken", aldus Van Bommel over zijn spits tegenover de camera's van Fox Sports. De Jong stond vandaag tegenover Daley Blind en Frenkie de Jong waardoor hij met zijn fysieke kracht in het voordeel was. ,,Luuk is zo belangrijk voor ons. Dat kon vandaag iedereen zien."



Naast De Jong zag Van Bommel echter wel meer spelers uitblinken. ,,Het is mooi om te zien dat iedereen als team functioneert, zodat de individuen kunnen uitblinken."



Of PSV hiermee het tegendeel heeft bewezen voor het feit dat Ajax als dé kampioenskandidaat van de eredivisie werd gezien? ,,Ajax heeft gewoon een heel goede ploeg. Dat hebben ze in Europa wel laten zien. Nu winnen wij in een directe confrontatie, maar het is niet zo dat wij nu hét tegendeel bewijzen. Vijf punten is een mooie voorsprong, maar het zal nog heel spannend worden."