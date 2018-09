Van Bommel in zijn nopjes: 'Heb mijn spelers gezegd dat dit zelden gebeurt'

,,Ik denk dat je vandaag gezien hebt hoe wij kunnen voetballen. Dominant vanaf de eerste tot aan de laatste minuut. Ik heb mijn spelers in de rust gezegd dat dat zelden gebeurt'', aldus de trainer, die begin augustus de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal tegen Feyenoord via strafschoppen verloor, maar daarna alleen overwinningen boekte.



PSV leidde bij rust met 0-2. Van Bommel was benieuwd hoe zijn spelers de tweede helft zouden oppakken. Daarbij greep hij naar het verleden. ,,Ik heb het voorbeeld aangehaald van onze kwartfinale tegen Brazilië op het WK van 2010. In de eerste helft hadden we geen enkele kans. In één keer draaide de wedstrijd toen. Ik heb mijn spelers daarmee een beetje uitgedaagd'', legde hij uit over de kwartfinale die Oranje destijds met 2-1 won.



,,Als je zo goed speelt in de eerste helft en niets weggeeft, is dat moeilijk om dat in de tweede helft weer te doen. We zijn ADO blijven afjagen zoals we dat in de eerste helft ook gedaan hebben. We zijn constant druk blijven houden, met het hele team. Jeroen Zoet krijgt normaal gesproken heel veel ballen. Nu heeft hij er misschien twee gehad. Dat is een compliment aan hem, maar ook aan het team.''