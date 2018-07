Van Bommel heeft zijn kaarten al een heel eind geschud

Zoet als zekerheidje

De keuze voor een doelman is misschien nog wel de makkelijkste voor Mark van Bommel; Jeroen Zoet (27) verdedigt komend seizoen het doel van PSV, tenzij hij geblesseerd raakt. De club ging niet voor niets zo ver om het contract van één van de steunpilaren uit de kampioensploeg van vorig seizoen te verlengen. Met Eloy Room beschikt PSV ook nog over een ervaren back-up.

Schwaab of Luckassen?

Wordt het ‘kampioenscentrum’ Schwaab–Isimat komend seizoen ontmanteld? Het lijkt er sterk op. Terwijl Phillip Cocu in de eerste weken van het vorige seizoen nog flink aan zijn verdediging sleutelde, lijkt Van Bommel zijn keuze voor drie van de vier posities al te hebben gemaakt. Links in het centrum heeft Nick Viergever goede papieren, rechts in het centrum zijn de verschillen kleiner. Tegen Galatasaray begon Daniel Schwaab nog op die plek in de basis, tegen Neuchâtel Xamax en dinsdag tegen Olympiakos startte Derrick Luckassen. ,,Op dit moment willen we iedereen aan het werk zien en de benodigde minuten laten maken”, hield Van Bommel zich na de wedstrijd tegen Olympiakos nog op de vlakte.

De backposities zijn ook zo goed als verdeeld. Ervan uitgaande dat Santiago Arias daadwerkelijk vertrekt, is de rechtsbackpositie voorbehouden aan Denzel Dumfries. Als linksback heeft Angeliño al even goede papieren, al kan Viergever daar ook uit de voeten. Verder lijkt Nicolas Isimat-Mirin dus een pas op de plaats te moeten maken en staan er met Armando Obispo en Jordan Teze twee jonge en gretige verdedigers klaar. En dan kan middenvelder Pablo Rosario ook nog als rechtsback spelen.

Belangrijke rol Pereiro

Op het middenveld ziet Van Bommel het zitten in Gastón Pereiro als nummer 10. Tegen bijvoorbeeld Olympiakos (4-0 overwinning) bleek ook waarom; met een assist en een splijtende pass was de Uruguayaan van grote waarde voor PSV. De kans is groot dat Pereiro in zijn rug ondersteund wordt door Jorrit Hendrix en – mits fit – Bart Ramselaar. Na het vertrek van Marco van Ginkel zoekt PSV nog wel naar een extra middenvelder om de concurrentie te vergroten. Een van de spelers die op de radar staat in Eindhoven is de Mexicaan Érick Gutiérrez van Pachuca. Verder heeft Van Bommel nog talenten als Pablo Rosario, Dante Rigo, Mauro Júnior en Ramon Pascal Lundqvist achter de hand.

