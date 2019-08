Van Bommel en Viergever optimistisch over toekomst PSV

De ploeg van Van Bommel werd door FC Basel uitgeschakeld in de Champions League. PSV ging daarnaast ook onderuit in de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal tegen Ajax en de start van de eredivisie tegen FC Twente leverde vorige week niet meer op dan een punt. ,,Toen heb ik ook goede dingen gezien", aldus Van Bommel. ,,Alleen was het niet zo sprankelend en mooi als nu. Het zag er gewoon goed uit, dit is de manier waarop we willen spelen."



Van Bommel kon zijn spelers zondag alleen verwijten dat ze niet meer doelpunten maakten. ,,Het zat vaak net niet mee. Dan was het weer net buitenspel of zat de keeper er net tussen."

Volledig scherm Mark van Bommel is tevreden. © BSR Agency

,,We kunnen onszelf alleen verwijten dat we te weinig hebben gescoord. Voor de rest hebben we denk ik een overtuigend PSV gezien. Hier kunnen we op voortborduren. Dit wilden we graag”, zei verdediger Nick Viergever. ,,We hebben een keer of twintig op doel geschoten en tien echt grote kansen gehad. Dan overdrijf ik niet.”



Viergever vond dat PSV zich zondag presenteerde als een hecht collectief. “Hoe we de bal terugveroveren, hoe we als team staan. Gewoon de hele spirit in het team. Dat zijn dingen die echt overtuigend waren vandaag. Dat hebben we een tijdje gemist. Het elftal krijgt steeds meer vorm.”

Volledig scherm Michiel Kramer en Nick Viergever. © BSR Agency PSV heeft in aanvallend opzicht vele mogelijkheden. Spits Donyell Malen en buitenspelers Hirving Lozano en Bruma hebben allemaal veel snelheid en een goede individuele actie, net als de als aanvallende middenvelder spelende Steven Bergwijn. Viergever: ,,We hebben van de week op de training benadrukt dat we agressiever druk moeten zetten. Vandaag zag je het terug. Voorin hebben we zoveel spelers met kwaliteiten die, als we de bal hebben veroverd, snel toe kunnen slaan.”