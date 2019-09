Van Bommel: Ajax is zondag favoriet

PSV en Ajax stonden precies een jaar geleden ook tegenover elkaar. In het Philips-stadion waren de Eindhovenaren toen met 3-0 te sterk. PSV profiteerde optimaal van de afwezigheid van de geblesseerde Matthijs de Ligt. Nog voor rust was het duel al beslist. Ook nu oogt de defensie van Ajax nog niet heel sterk.



Van Bommel: ,,Voetbal is een teamsport. Bij een teamsport is het zo dat je probeert de zwakke punten van de tegenstander te benutten en je eigen mindere punten probeert te camoufleren. We kijken waar voor ons de mogelijkheden liggen. Daarbij gaan we uit van eigen kracht."