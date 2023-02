Van Boekel strijkt met hand over zijn hart: geen geel voor Kudus na eerbetoon aan overleden Atsu

Kudus was al lang op zoek naar zijn goal tegen Sparta, maar vlak voor tijd lukte het dan toch voor de Ghanees. Hij krulde een vrije trap schitterend in de hoek van het doel en zorgde daarmee voor de 4-0 namens Ajax. Waarom hij zo nadrukkelijk op zoek was naar zijn goal bleek uiteindelijk wel bij het juichen.



Kudus rende naar de cornervlag en bracht een eerbetoon aan landgenoot Atsu, de voormalig Vitesse-speler die overleed bij de aardbevingen in Turkije en Syrië. Bij de hoekvlag trok Kudus zijn shirt over het hoofd en op het shirt daaronder was de tekst ‘RIP Atsu’ te zien.



Normaliter wordt er geel getrokken voor spelers die hun shirt over het hoofd trekken, maar Van Boekel streek over zijn hart en gaf Kudus te kennen geen geel te trekken voor dit eerbetoon aan de overleden Ghanees, die niet samenspeelde met Kudus. Atsu speelde zijn 60ste en laatste interland op de Afrika Cup in de zomer van 2019, Kudus debuteerde vervolgens in november van dat jaar voor het Ghanese team.