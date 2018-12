Van Bergen schittert, matig optreden spelers Vitesse

RapportcijfersHeerenveen-buitenspeler Mitchell van Bergen had met een 8 het hoogste cijfer van het weekeinde. Hij scoorde twee keer in de 5-1 overwinning van zijn team op Willem II. De meest besproken voetballer van de laatste dagen Frenkie de Jong kreeg met een 7,5 een iets lager cijfer. Net als Dusan Tadic, Steven Berghuis, Urby Emanuelson, Angeliño en Emmen-doelman Kjell Scherpen.

Door Nik Kok



Minder goede cijfers waren er bijvoorbeeld voor Vitesse dat verrassend verloor van laagvlieger NAC. Navarone Foor produceerde een erbarmelijke strafschop voor Vitesse en kreeg een 4. Net als zijn ploeggenoot Darfalou. Clint Essers (Fortuna), Nick Kuipers (ADO) en Tim Siekman (FC Emmen) hadden ook geen gelukkig met weekeinde met een verliesbeurt van hun club en zo’n zelfde cijfer.

PSV - Excelsior 6-0

PSV: Zoet 6,5; Dumfries 6,5, Sainsbury 6,5, Viergever 7, Angeliño 7,5; Rosario 6, Gutiérrez 6,5, Hendrix 6 (78. Sadilek -); Lozano 6 (72. Malen -), De Jong 6,5, Bergwijn 6.

Excelsior: Stevens 5 (46. Damen 6); Fortes 5, Mattheij 5, Matthys 5, Van der Meer 4,5; Bruins 5,5, Messaoud 5,5, Koolwijk 5,5 (71. Haspolat -); Mahmudov 5, El Hamdaoui 5, Ómarsson 5,5, (35. Burnet 5).

Scheidsrechter Manschot: 5.

Man of the match: Al na zeventien minuten deed de Spaanse linksback Angeliño waar hij zo goed in is. Keihard sprintend een voorzet geven op Luuk de Jong. Dat was het startschot van een fraaie PSV-avond.

Volledig scherm Angeliño (6) viert de goal van Luuk de Jong. © ANP

Fortuna Sittard – AZ 0-3

Fortuna Sittard: Koselev 5,5; Essers 4 (46. Ciranni 6), Ninaj 6, Dammers 5, Pinto 5,5; El Messaoudi 5 (82. Hutten -), Diemers 5,5, Rodríguez 5; Semedo 5, Stokkers 5,5 (74. Novakovich -), Lamprou 4,5.

AZ: Bizot 6; Svensson 5,5, Vlaar 5, Koopmeiners 6, Ouwejan 6,5; Midtsjø 6 (83. Van Rhijn -), Til 6, Maher 6; Stengs 6,5, Seuntjens 6 (75. Druijf -), Idrissi 7.

Scheidsrechter Van de Graaf: 6.

Man of the match: Oussama Idrissi is bij AZ al weken de gevaarlijkste aanvaller maar de afwerking liet steeds te wensen over. Tegen Fortuna wist hij wel een fraai doelpunt te scoren. En niet voor niets werd zijn directe tegenstander Clint Essers in de rust gewisseld.

Volledig scherm Oussama Idrissi is blij met de 0-2. © ANP Pro Shots

Willem II – Heerenveen 1-5

Willem II: Wellenreuther 5,5; Dankerlui 4,5, Heerkens 5, Meissner 5,5 Palacios 6; Anita 5, Crowley 6 (68. Saddiki 5,5), Akkaynak 6,5 (46. Peters 5,5); Özbiliz 6, Sol 5,5, Avdijaj 5 (76. Croux -).

Heerenveen: Hahn 6, Floranus 6 (83. Schmidt -), Høegh 7, Pierie 6,5, Woudenberg 6,5, Rienstra 6 (75. Bruijn -), Vlap 7, Kobayashi 7, Van Bergen 8, Van Amersfoort 7, Mihajlovic 7 (68. Rojas -).

Scheidsrechter Mulder: 5.

Man of the match: Mitchell van Bergen beleefde tegen Willem II zijn finest hour als speler van Heerenveen. De jonge buitenspeler maakte zijn eerste eredivisiedoelpunten voor de club en was de hele wedstrijd een plaag voor de Willem II-verdediging.

Volledig scherm Mitchell van Bergen (l). © ANP Pro Shots

PEC Zwolle – Ajax 1-4

Ajax: Onana 6 (41. Lamprou 5); Mazraoui 6,5, De Ligt 6, Blind 6, Tagliafico 6; Schöne 7 (79. Wöber -), De Jong 7,5; Neres 6, Van de Beek 6 (33. Labyad 6), Tadic 7,5; Huntelaar 6,5.

PEC Zwolle: Van der Hart 5; Van den Berg 5 (62. Genreau -), Bouy 5, Lam 5,5, Paal 5,5; Van Polen 6,5, Leemans 5,5 (73. Elbers -), Namli 6; Ehizibue 5, Flemming 6,5, Van Duinen 5,5.

Scheidsrechter Kamphuis: 6.

Man of the match: Het maakte Frenkie de Jong blijkbaar weinig uit dat hij in het middelpunt van de belangstelling staat door de berichtgeving over zijn op handen zijnde transfer naar Paris Saint-Germain. Tegen PEC Zwolle was hij onder meer belangrijk met een treffer.

Volledig scherm Frenkie de Jong houdt Mike van Duinen nauwlettend in de gaten. © ANP Pro Shots

ADO Den Haag – De Graafschap 0-0

ADO Den Haag: Zwinkels 6,5; Troupée 5, N. Kuipers 4, Kanon 6 (57. Pinas 6), Meijers 5; Immers 5,5, El Khayati 6, Bakker 6; Becker 5, Falkenburg 5 (77. Goossens -), Hooi 5 (57. Necid 5).

De Graafschap: Jurjus 6 (46. Etemadi 7); Owusu 7, S. Nieuwpoort 6, Van de Pavert 6,5, Tutuarima 6; Olijve 6,5, El Jebli 6, Bakker 6; Narsingh 5 (75. Burgzorg -), Nijland 5,5 (82. Thomassen -), Van Mieghem 5,5.

Scheidsrechter Bax: 6.

Man of the match: Agil Etemadi stond al verschillende jaren onder contract bij een eredivisieclub maar zaterdagavond maakte hij dan eindelijk zijn debuut op het hoogste Nederlandse niveau als invaller voor de geblesseerde eerste doelman Jurjus. Hij kon zich direct onderscheiden en hield ADO van het scoren af.

Volledig scherm © Pro Shots

FC Utrecht – Heracles 3-1

FC Utrecht: Jensen 6; Bergström 6, Letschert 6,5 (76. Görtler -), Janssen 6, Gavory 6; Gustafson 6,5, Van Overeem 6,5, Emanuelson 7,5; Van de Streek 6 (62. Venema -); Kerk 7, (86. Boussaid -), Tannane 6.

Heracles: Blaswich 5,5; Droste 5,5, Rossmann 5, Van den Buijs 5, Van Hintum 5; Osman 5, Merkel 5,5, Kuwas 4,5; Duarte 5 (65. Drost -), Dalmau 5 (61. Vermeij-), Peterson 4,5.

Scheidsrechter Blom: 6.

Man of the match: Urby Emanuelson bloeit onder Dick Advocaat op als een van de smaakmakers van FC Utrecht. De Amsterdammer was tegen Heracles belangrijk met een doelpunt. Advocaat was ook blij met hem: ,,We zijn blij dat hij in ons midden is en als je ziet hoe hij vandaag speelt, dan is dat geweldig voor het elftal. Dat stimuleert ook andere jongens.”

Volledig scherm Urby Emanuelson viert de 3-0. © ANP Pro Shots

FC Emmen – Feyenoord 1-4

FC Emmen: Scherpen 7,5; Gronsveld 5,5 (69. Arias -), Veendorp 6, Bakker 5,5, Siekman 4; Niemeijer 6 (87. Suliman -), Bannink 4,5 (78. Marinus -), Chacon 5,5, Cavlan 6, Bijl 6; Jansen 4,5.

Feyenoord: Bijlow 6,5; St. Juste 6 (34. Nieuwkoop 5,5), Van Beek 6, Van der Heijden 6, Malacia 6; Clasie 6, Toornstra 6 (45. Kökcü 7), Vilhena 7; Berghuis 7,5, Vente 5, Larsson 6.

Scheidsrechter Van Boekel: 6,5.

Man of the match: Steven Berghuis was de grote man bij Feyenoord ondanks dat hij in de tweede helft een strafschop miste. Met een doelpunt en een assist was hij toch belangrijk in de 1-4 zege.

Volledig scherm Steven berghuis neemt de tijd voor een ballenjongen. © Pim Ras Fotografie

VVV – FC Groningen 0-0

VVV: Unnerstall 6; Rutten 6, Promes 5, Röseler 5.5, Kum 5.5; Susic 5,5, Linthorst 6 (72. Van Bruggen-), Van Ooijen 6 (90. Joosten); Opoku 5, Mlapa 6 (76. Seuntjens -), Grot 5.

FC Groningen: Padt 6; Zeefuik 6, Memisevic 6, Chabot 6, Handwerker 6; Doan 6,5, Van de Looi 6, Reis 5, Warmerdam 5 (77. Breij-); Hrustic 5 (89. Moreira-), Mahi 5.5 (83. Cassierra-).

Scheidsrechter Gözübüyük: 5.

Man of the match: Ritsu Doan was weer de beste speler aan de kant van FC Groningen. De Japanner kon alleen worden gestuit door harde overtredingen als die van Jerold Promes in de eerste helft.

Volledig scherm Ritsu Doan houdt twee spelers van VVV bezig. © ANP Pro Shots

NAC – Vitesse 2-1

NAC: Van Leer 6; Sporkslede 5 (37. Van Anholt 6), Klomp 6, Koch 6, Mets 5,5, Leigh 5,5, Verschueren 6, Nijholt 6, Korte 6 (79. El Allouchi -); Rosheuvel 5 (87. Mühren-), Te Vrede 6,5.

Vitesse: Eduardo 6,5; Karavaev 5, Thelander 5, Doekhi 4,5, Büttner 5; Serero 5, Bero 5, Foor 4 (81. Beerens -); Ødegaard 5,5, Darfalou 4, Linssen 5,5.

Scheidsrechter Lindhout: 6.

Man of the match: Mitchell te Vrede is bezig aan een bijzonder productief seizoen. De spits scoorde tegen Vitesse al zijn zevende doelpunt vijftien wedstrijden.