Van Beek over discutabel record: ‘Leuke tv, maar het boeit me niet zo veel’

Van Beek moest het record van meeste aantal eigen goals in de eredivisie tot vanavond nog delen met Marilia, voormalig verdediger van Sparta Rotterdam en VVV-Venlo. De 26-jarige Van Beek maakte in de wedstrijd FC Utrecht - Willem II echter nóg een eigen goal. Hij kopte de bal ongelukkig achter Arijanet Muric, zijn eigen doelman. Bekijk hier de samenvatting van FC Utrecht - Willem II (Premium) Zijn zes eerder eigen goals maakte Van Beek allemaal voor Feyenoord. FC Groningen, ADO Den Haag, AZ, De Graafschap, Excelsior en SC Heerenveen hadden al eens profijt van de ongelukkige Van Beek. FC Utrecht schaarde zich vanavond dus ook in dat rijtje. Van Beek heeft nu liefst vier eigen goals meer gemaakt dan dat hij de bal in het goede doel wist te werken.

Reactie

Na afloop gaf Van Beek voor de camera van ESPN aan dat het record hem weinig boeide. ,,Als ik het duel niet aanga, zeggen ze daar weer wat van. Nu valt ‘ie wéér ongelukkig. Ik weet het. Zeven keer op rij. Het is leuke tv, maar het boeit me zelf niet veel. Ik lig er zeker niet wakker van nee. Of ik het kan verklaren? Kon ik het maar, dan had ik het niet gedaan. Het is pure pech, meer dan dat kan ik er niet van maken. Ik blijf er positief in staan en wat ik zeg: het boeit me niet zo veel. Natuurlijk is het niet leuk, maar dit was een goede wedstrijd van mezelf en het is gewoon ongelukkig. Ik wilde helpen en het ging verkeerd. Simpel.”