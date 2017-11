Van Basten: Je zag aan de self-pass dat het spel sneller ging

Er werd in Lisse geëxperimenteerd met een intrap in plaats van een inworp, de spelers konden net als in het hockey gebruik maken van de self-pass en arbiter Pieter Vink introduceerde de strafschopregel (ongeacht de plek op het veld zou het ontnemen van een scoringskans een pingel zijn).



Voor de camera van de NOS toonde Van Basten zich verheugd over de aanpassingen. ,,Ik vind dit een heel goed initiatief. Je moet altijd kijken of je dingen kunt verbeteren en dat is bij dit experiment de insteek. Als er zoals vanavond goede dingen naar boven komen, is het voetbal daar alleen maar bij gebaat. Alleen een penalty na een overtreding buiten de zestien hebben we niet gehad, al de andere aanpassingen zagen er goed uit. Je zag bijvoorbeeld aan de self-pass dat het spel sneller gaat. Alleen was dit een vriendschappelijke wedstrijd: we weten nog niet hoe spelers reageren als er druk op staat.''



KNVB-baas Gijs de Jong: ,,Wij organiseren voetbal voor spelers en fans. Als die verandering willen, kijken we daar zeker naar.''



Quick Boys won in Lisse met 4-3.