Van Basten: De FIFA stort heus niet in elkaar zonder mij

Door Sjoerd Mossou



,,De kern is dat ik gewoon wat meer thuis wilde zijn’’ zegt Van Basten. ,,Deze baan was toch vaak: vliegtuig in, vliegtuig uit. Dat was twee jaar lang hartstikke interessant en uitdagend, maar het is mooi geweest zo.’’



Heeft het een rol gespeeld dat je af en toe vastliep in de politieke modder bij de FIFA?

Van Basten: ,,Nee, niet echt, ik wist vooraf waar ik aan begon. De FIFA is een enorme federatie, voetbal is een gigantische mondiale sport. Veranderingen bereik je niet van de ene op de andere dag. Ik vond het echt leerzaam om deel uit te maken van zo’n grote organisatie, om te ervaren hoe het voetbal er vanaf die kant uitziet.’’