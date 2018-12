Valkuil voor PSV? Nog op bezoek bij subtop

Door Maarten Wijffels



Mark van Bommel was gisteravond te gast bij een forumavond van PSV-fans. Was dit een dag na PSV - Barcelona gepland, dan was de beginnende hoofdtrainer louter met schouderklopjes overladen. Na de nederlaag in de Kuip, is er in Eindhoven ook ruimte voor verbetering. Na 14 duels heeft de koploper evenveel punten (39) als vorig jaar na 14 duels onder leiding van trainer Phillip Cocu. In dat seizoen stoomde PSV door naar de titel. Drie vragen, drie antwoorden