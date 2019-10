Vader van Mohamed Ihattaren overleden

Reportage Ron Jans geniet in Amerika: ‘Dit avontuur is me overkomen’

9:42 Ron Jans is nu twee maanden trainer van FC Cincinnati. De resultaten zijn nog niet je van het, maar los daarvan is de oud-trainer van onder meer PEC Zwolle, SC Heerenveen en FC Groningen in de Verenigde Staten bezig aan een fraaie ontdekkingsreis. ,,Maar we eten hier wel gewoon aardappels en bloemkool.’’