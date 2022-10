Vader Go Ahead-aanvoerder Bas Kuipers kort na emotioneel interview overleden

De vader van Go Ahead Eagles-speler Bas Kuipers is overleden, heeft de familie maandag bekendgemaakt. De aanvoerder van de Deventerse club bezorgde veel tv-kijkers zaterdag na de wedstrijd tegen Heerenveen kippenvel door tijdens het interview in tranen te vertellen dat zijn vader twee hersenbloedingen had gehad en niet meer beter zou worden.