Vaak begeerde trainer Ruud Brood nu wél beschikbaar voor NAC

Van Kempen heeft ook de cursus Coach Betaald Voetbal met goed gevolg doorlopen, maar de trainer van de beloften is geen serieuze kandidaat om tijdelijk het roer over te nemen bij NAC. Voorlopig zullen de assistenten Rob Penders, die in mei evenals Willem Weijs (onder 19) aan de cursus begint om het hoogste trainersdiploma te halen, Maurice Verberne en Jelle ten Rouwelaar de taken waarnemen van Van der Gaag. De overeenkomsten van Penders en Verberne lopen deze zomer overigens af. Ten Rouwelaar heeft een doorlopende verbintenis.

De naam die het meest aan kracht wint, is die van de 56-jarige Ruud Brood. Hij heeft ruime ervaring opgedaan bij Helmond Sport, Heracles, RKC, Roda JC, NEC en recent als tweede man bij PSV. In de jaren negentig was hij acht seizoenen speler van NAC en onlangs is hij in oktober door de aandeelhouders gepolst om technisch manager te worden. Destijds gaf hij te kennen een dergelijke rol niet ambiëren omdat hij door wil als zelfstandig hoofdtrainer. Sinds zijn vertrek als assistent van PSV vorige zomer is hij werkloos. Brood was in het verleden vaak bij NAC in beeld als trainer. In 2006, 2010 en 2014 waagde de Bredase club tevergeefs een poging. Volgens ingewijden zou de nu wel beschikbare Brood oren hebben naar de vacante trainersstoel.