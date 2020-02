Ultee vindt ook VAR-penalty Fortuna onterecht

Trefzekere Bozeník verlengt ongeslagen reeks Feyenoord

22:16 Feyenoord is AZ tot op een punt genaderd. Robert Bozeník was opnieuw het goudhaantje, in z’n eerste optreden als basisspeler tikte de 20-jarige spits een moeizaam spelend Feyenoord naar weer drie punten.