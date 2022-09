‘Ukkie’ Daphne van Domselaar na EK-storm: ‘Het was heel leuk, maar ik ben geen haantje de voorste’

9 juli. Voor Daphne van Domselaar is er een leven voor en na die dag. Die avond in Sheffield werd alles anders. Sari van Veenendaal zou op het veld gaan zitten: te veel last van haar schouder. Het betekenden haar laatste minuten op een voetbalveld, maar dat wist niemand toen nog. Vervolgens ging het bord van de vierde official omhoog: nummer 16 voor nummer 1.