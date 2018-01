Uitslag poll: Ajax is Feyenoord opnieuw de baas

'Ziyech is er klaar voor om het verschil te maken'

20 januari Ajax en Feyenoord treffen elkaar zondag in Amsterdam. Het is voor de ploegen de eerste wedstrijd na de winterstop. In die rustperiode ging het bij Feyenoord vooral over Van Persie. Bij Ajax moet de kersverse trainer Erik ten Hag zich meteen bewijzen. Mikos Gouka en Daniël Dwarswaard blikken vooruit op De Klassieker.