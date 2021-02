Uitblinker Zerrouki bezorgt Vitesse-vedette Tannane een onvoldoende

Twente-middenvelder Ramiz Zerrouki legde Vitesse-vedette Oussama Tannane op fraaie wijze aan banden. Daar kreeg hij ook een 8 voor.

Diezelfde Tannane had het dus razend moeilijk tegen FC Twente en kreeg een 4 voor zijn optreden. Hetzelfde cijfer als die andere sterspeler van Vitesse, Riechedly Bazoer. De beide spelers zien hun Vitesse steeds verder afglijden.

Volledig scherm Ramiz Zerrouki torent boven Oussama Tannane uit. © ANP

RKC – FC Emmen 1-0

RKC: Lamprou 7; Bakari 7,5, Meulensteen 6,5, Touba 8, Quasten 6; Van der Venne 6 (77. Sow -), Anita 6, Tahiri 6,5 (77. Azhil -); Daneels 7, Oosting 6,5 (86. Damascan -), John 6 (66. Stokkers -).

FC Emmen: Verrips 6,5; Van Rhijn 5,5, Araujo 6,5, Bakker 6, Rhyner 5 (46. Veendorp 6); Ben Moussa 5,5 (46. Bernadou 5,5), De Leeuw 6, Vlak 5 (61. Laursen -), Peña 5,5 Gladon 5; Frei 6.

Scheidsrechter: Van de Graaf 6,5.

Man of the match: Ahmed Touba scoorde vorige week tegen PEC Zwolle ook al. Zijn treffer tegen Emmen was de winnende en zorgde in de slotfase voor de felbegeerde overwinning.

Volledig scherm © Pro Shots / Toin Damen

FC Groningen – PEC Zwolle 1-0

FC Groningen: Padt 6; Te Wierik 6, Itakura 6,5, Van Hintum 6, Gudmundsson 6,5; El Hankouri 6,5, D. van Kaam 6,5, Suslov 6,5 (78. Dankerlui -), Lundqvist 6; Da Cruz 6 (78. Abraham -), Strand Larsen 6,5 (90. Dammers -).

PEC Zwolle: Mous 6,5; Van Wermeskerken 5,5, Strieder 6,5, Lam 6, Nakayama 5; Pherai 5 (71. Reijnders -), Saymak 5 (63. Paal - ), Clement 5; Manuel 6, Buitink 5 (63. Huiberts -), Misidjan 6 (83. Drost -).

Scheidsrechter Manschot: 6.

Man of the match: Jørgen Strand Larsen was weer goud waard voor Groningen. Hij maakte de enige goal van de wedstrijd. Alweer zijn negende treffer van het seizoen.

Volledig scherm © Pro Shots / Niels Boersema

Sparta – Fortuna Sittard 1-2

Sparta: Okoye 5,5; Abels 5 (82. Fortes -), Beugelsdijk 5, Heylen 5 (59. Burger 5), Pinto 5; Harroui 5 (82. Smeets -), Auassar 5 (74. Kharchouch -), L. Duarte 5, D. Duarte 5; Thy 5, Gravenberch 5,5 (59. Engels 5).

Fortuna Sittard: Van Osch 7, Tirpan 6,5, Angha 6, Janssen 6, Cox 6; Tekie 6, Flemming 6,5, Rienstra 6; Semedo 6,5, Polter 6,5, Seuntjens 7 (84. Van den Buijs -).

Scheidsrechter Van de Kerkhof: 6.

Man of the match: Een van de pijlers van het succes van Fortuna Sittard is de betrouwbare doelman Yannick van Osch. Tegen Sparta speelde hij zich al min of meer veilig met zijn club.

Volledig scherm © foto: Carla Vos

ADO Den Haag – PSV 2-2

ADO Den Haag: Fraisl 8; Van Ewijk 6,5, Amofa 4 (81. Philipp -), Del Fabro 4,5, Pinas 6, Kemper 5,5 (81. Familia-Castillo -); Gomelt 4 (46. Zuiverloon 5,5), Goossens 5,5; Adekanye 6,5 (68. Arweiler -), Kramer 6,5, Mokhtar 5,5 (57. Besuijen 5,5).

PSV: Mvogo 5; Teze 5,5, Baumgartl 5 (Dumfries -), Boscagli 6, Max 5,5; Rosario 6, Sangaré 5,5, Vertessen 6 (Ihattaren -), Thomas 5,5 (Mauro Junior -); Malen 6, Zahavi 5 (Gutiérrez -).

Scheidsrechter Van Boekel: 6,5.

Man of the match: In zijn tweede wedstrijd voor ADO Den Haag vervulde Martin Fraisl een heldenrol met fraaie reddingen. Hij werd flink onder vuur genomen door de aanvallers van PSV. Mede door hem wist ADO toch nog een gelijkspel uit het vuur te slepen. De elf reddingen die hij moest verrichten waren een evenaring van het seizoenrecord van Feyenoord-doelman Nick Marsman.

Volledig scherm © ANP

Heracles – Ajax 0-2

Heracles: Blaswich 6; Breukers 6, Pröpper 6,5, Rente 6, Quagliata 6; Schoofs 6, De la Torre 6,5, Bijleveld 6 (65. Van der Water -); Azzaoui 6 (81. Bakis -), Vloet 6,5 (65. Kutucu -), Burgzorg 6,5.

Ajax: Stekelenburg 6,5; Mazraoui 6 (72. Rensch -), Timber 5,5, Blind 6,5, Tagliafico 6; Álvarez 6, Gravenberch 5,5; Neres 5 (71. Antony -), Klaassen 7 (87. Kudus -), Tadic 6,5 (87. Labyad -); Haller 7,5.

Scheidsrechter Blom: 6.

Man of the match: Sébastien Haller blijkt wel een heel goede winteraanwinst te zijn voor Ajax. In zijn eerste acht officiële duels voor Ajax was hij betrokken bij evenzoveel doelpunten. Tegen Heracles was hij weer goed voor een assist en een doelpunt.

Volledig scherm © ANP

AZ – Heerenveen 3-1

AZ: Bizot 6; Sugawara 5, Hatzidiakos 6,5, Martins Indi 5,5, Wijndal 6,5; Midtsjø 6,5, Stengs 7, Koopmeiners 6,5; Gudmundsson 6, Boadu 4,5 (80. Duin -), Karlsson 6,5 (80. Aboukhlal -).

Heerenveen: Mulder 6, Van Hecke 5,5 (86. Batista Meier -), Dresevic 5,5, Bochniewicz 5, Kaib 6, Kongolo 5, Halilovic 6, De Jong 6 (72. Hajal -), Schöne 6,5 (72. Floranus -), Nygren 6 (65. Van der Heide -), Van Bergen 5 (46. H. Veerman 6).

Scheidsrechter Makkelie: 6,5.

Man of the match: Tegen Heerenveen konden we een glimp ontwaren van de Calvin Stengs die vorig seizoen zo werd bewierookt. De AZ-speler was tegen Heerenveen goed voor een doelpunt en een assist waarmee hij direct liet zien wel degelijk zien team van het nodige rendement te kunnen voorzien.

Volledig scherm © Pro Shots / Jasper Ruhe

FC Utrecht – VVV 3-1

FC Utrecht: Oelschlägel 5,5; Ter Avest 6,5, St. Jago 6, Janssen 6, Warmerdam 6; Van Overeem 6 (56. Ramselaar 7), Van de Streek 6,5, Maher 6,5; Kerk 6,5, Dalmau 5 (56. Sylla 6,5), Boussaid 5,5 (56. Mahi 7,5).

VVV: Kirschbaum 7; Pachonik 5,5 (75. Kum -), Gelmi 5,5, Da Graca 6 (57. Swinkels 5,5), Guwara 6; C. Donis 5 (75. Arias -), Post 5,5; V. van Crooy 5, Machach 6, A. Donis 5,5 (67. John -), Giakoumakis 6.

Scheidsrechter Nijhuis: 6,5.

Man of the match: Het waren de invallers die belangrijk waren voor FC Utrecht tegen VVV. Mimoun Mahi was een van die invallers. Hij was al enkele minuten na zijn invalbeurt trefzeker met een kopbal en maakte er in de blessuretijd nog een.

Volledig scherm © Pro Shots / Thomas Bakker

Feyenoord – Willem II 5-0

Feyenoord: Bijlow 6; Geertruida 6 (67. Nieuwkoop -), Botteghin 6, Senesi 7, Malacia 6; Diemers 6 (79. Bozenik -), Fer 6 (67. Kökcü -), Toornstra 7,5; Berghuis 6, Linssen 7 (79. Jørgensen -), Haps 5 (46. Sinisterra 6).

Willem II: Muric 5,5; Owusu 5,5, Van Beek 6 (66. Peters -), Holmen 6, Köhn 4,5 (74. Smeulers -); Nunnely 5, Spieringhs 5,5, Selahi 6, Köhlert 5,5 (55. Romeny 5,5); Wriedt 5 (55. Trésor 5,5), Pavlidis 5,5.

Scheidsechter Kamphuis: 6.

Man of the match: De vaak onzichtbaar goede Jens Toornstra toonde zich weer eens trefzeker voor Feyenoord. De middenvelder maakte zijn eerste eredivisiedoelpunt sinds 13 december voor de club. Hij was ook goed voor een assist.

Volledig scherm © Pim Ras Fotografie

Vitesse – FC Twente 0-2

Vitesse: Pasveer 5; Doekhi 5, Bazoer 4 (82. Gong -), Rasmussen 5; Dasa 5, Tronstad 5 (66. Bero -), Tannane 4 (38. Huisman 5), Vroegh 5, Wittek 5; Openda 4 (82. Ohio -), Broja 4 (66. Darfalou -).

FC Twente: Drommel 6,5, Ebuehi 6,5, Dumic 6,5, Pierie 6,5, Oosterwolde 6,5 (46. Smal 6,5), Roemeratoe 7, Zerrouki 8, Bosch 6, Menig 6,5 (90. Abass -), Danilo 5,5 (90. Van Leeuwen -), Narsingh 6 (87. Hilgers-).

Scheidsrechter Van der Eijk: 5.

Man of the match: Ramiz Zerrouki was de stoorzender van FC Twente die het Vitesse-sterspeler Oussama Tannane razend moeilijk maakte. Hij deed dat hard maar fair. Met een fraaie pass door het midden leidde de middenvelder in de slotfase ook nog de beslissende 2-0 in.

Volledig scherm © ANP