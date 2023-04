Uitblinker Steven Berghuis gidst Ajax weer naar tweede plaats na simpele op Fortuna

Ajax heeft de tweede plek in de eredivisie heroverd met een klinkende zege op Fortuna Sittard. In de strijd met PSV om het tweede Champions League-ticket wees Steven Berghuis de Amsterdammers na maanden van droogte weer eens de weg: 4-0.

Berghuis was begin februari, een week na de trainerswissel, voor het laatst trefzeker voor Ajax. Tegen Cambuur hielp hij de kampioen toen met twee goals naar de grootste zege van 2023. Scoren deed de middenvelder daarna niet meer. Een assist tegen RKC en in het verloren titelgevecht met voormalige werkgever Feyenoord voor de interlandbreak, dat was het wel.

Steeds minder kon Berghuis Ajax bij de hand nemen, tot de eredivisionist tegen wie hij het hoogste doelpuntenmoyenne noteert op eerste paasdag op bezoek kwam, en hij vanaf zijn oude positie het startschot gaf van een gemakkelijke middag.

Berghuis begon door de spierblessure die smaakmaker Mohammed Kudus opliep in de ontspoorde halve finale van de KNVB-beker tegen Feyenoord woensdag ouderwets als rechter aanvaller. Door de absentie van Kudus stond Florian Grillitsch voor de tweede keer dit seizoen in de basis.

Volledig scherm Florian Grillitsch aan de bal tegen Fortuna Sittard. Hij kreeg zijn tweede basisplek van het seizoen. © Pro Shots / Toon Dompeling

Snelle openingstreffer Berghuis

Vanaf zijn plek rechtsvoorin had Berghuis vijf minuten nodig om zijn droogte te beëindigen. Rechtsback Jorge Sánchez (Devyne Rensch herstelt nog altijd van een blessure) bediende hem en belangrijker nog, trok met een loopactie een gat. Berghuis gleed vervolgens naar binnen en krulde de bal via de binnenkant van de paal binnen.

In zijn tweede treffer had de linksback van Ajax een aandeel. Trainer John Heitinga gaf voor de wedstrijd aan dat hij wil dat Youri Baas, die hij al een paar weken de voorkeur geeft boven Owen Wijndal maar bij de tegengoal tegen Feyenoord wel Alireza Jahanbakhsh kwijt was, meer vlieguren gaat maken.

De linksback had na een klein half uur een heerlijk wippertje op Dusan Tadic in huis. Die bleek met zijn lob iets minder handig, maar zag Berghuis even later de score alsnog verdubbelen met een schot met rechts, in het dak van het doel.

Volledig scherm Steven Berghuis haalt vernietigend uit met rechts, in het dak van het doel. © Pro Shots / Thomas Bakker

Tadic vergeet cadeautje uit te pakken

Daar hielp Remy Vita met een mispeer een handje bij. De linksback had eerder Tadic al met een slechte terugspeelpass alleen op Ivor Pandur afgestuurd. De captain van Ajax omspeelde de Fortuna-keeper, maar zag Rodrigo Guth zijn schot van de doellijn koppen, terwijl Steven Bergwijn klaar en vogelvrij stond om de bal in het lege doel te duwen. De linksbuiten, die in 2023 ook niet bepaald uitblonk met rendement, pakte zijn goal tien minuten na rust alsnog mee door de bal vanaf de rand van de zestien hard in de korte hoek te vuren.

Die 3-0 was nog een magere afspiegeling van de veldverhoudingen. Ajax kwam gretig en frivool voor de dag na de opsteker in het bekertoernooi, waarin de aartsrivaal de weg naar de dubbel werd versperd en waardoor tegen PSV, tevens de concurrent in de strijd om het tweede CL-ticket, alsnog een prijs kan worden veroverd. ,,We moeten alle resterende wedstrijden winnen”, draaide Heitinga er niet omheen. De Ajax-trainer wil PSV op twee fronten voor blijven.

Schiettent

Ajax verzuimde na de 4-0 zege van PSV op Excelsior een dag eerder het verschil in doelsaldo verder uit te bouwen. Tegen Fortuna, waar de Turkse spits Burak Yilmaz na zijn cryptische Instagram-post van vorige week terugkeerde in de basis en waar alleen Dimitrios Siovas (kopbal op de lat) dichtbij een treffer kwam, had dat gemakkelijk gekund. In het laatste kwart werd het doel van de Limburgers immers tot schiettent gebombardeerd.

Volledig scherm De omhaal van Jorge Sánchez die een beter lot had verdiend. © Pro Shots / Thomas Bakker

Nadat Berghuis er een paar keer niet in slaagde de derde speler te worden met een eredivisiehattrick voor zowel Feyenoord als Ajax (Ruud Geels en Henk Geel lukte dat al wel), Sanchéz met een fraaie omhaal net geen doel trof, Francisco Conceição twee grote kansen verprutste en debutant Silvano Vos net naast schoot, bepaalde Kenneth Taylor de eindstand met een rake schuiver in de lange hoek alsnog op 4-0. En dankzij de riante zege nam Ajax de tweede plek van PSV over op basis van doelsaldo (+6).

