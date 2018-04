Uitblinker Lieftink: Het stond gewoon goed bij ons

Prachtige treffer Van Persie kers op de taart bij winnend Feyenoord

16:32 Het was een moment van pure klasse, vlak voor rust. De keurige lange bal van verdediger Sven van Beek, de op tijd de diepte in vertrokken Robin van Persie. Ramon Leeuwin dacht dat hij de situatie nog wel onder controle kon krijgen, maar de aanname van de topscorer aller tijden van Oranje was vakkundig en de razendsnelle uithaal met de linkervoet had de precisie van een biljarter.