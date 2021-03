UEFA eist fans op EK: ‘Ik droom ook van 50.000 man in Arena’

De Europese voetbalbond UEFA stelt de twaalf gastlanden van het EK de eis dat ze toeschouwers kunnen ontvangen in de stadions. Voetballen in volledig lege stadions is voor de UEFA geen optie meer, zegt voorzitter Aleksandar Ceferin tegen Sky Sports.

,,We hebben diverse scenario’s, maar de optie om welke EK-wedstrijd dan ook in een leeg stadion te spelen is van tafel”, zegt Ceferin. Hoeveel fans naar binnen kunnen, hangt af van de coronarestricties in de betreffende landen. Het EK begint op 11 juni en duurt tot 11 juli.



Nederland is met Amsterdam een van de gastlanden. De KNVB gaat ervan uit dat het komende zomer toeschouwers kan ontvangen bij de vier EK-wedstrijden in de Johan Cruijff ArenA, al is het daarvoor afhankelijk van versoepeling van de coronamaatregelen door de overheid. Op dit moment worden alle duels in het betaalde voetbal zonder publiek gespeeld.

Volledig scherm In de Johan Cruijff Arena zijn al maanden lang geen fans welkom wegens de coronaregels. © ANP

,,Ieder gastland moet garanderen dat er fans kunnen zijn bij hun wedstrijden”, liet Ceferin optekenen bij Sky Sports. “Het ideale scenario is twaalf landen, maar als dat niet mogelijk is, dan spelen we in tien of elf landen.”

Begin april moeten de twaalf gastlanden aan de UEFA laten weten hoeveel toeschouwers ze komende zomer verwachten te kunnen ontvangen in hun stadions. Daarnaast moeten ze een ‘back-upscenario’ indienen.

,,Ik heb een heel onrealistische droom en dat is 50.000 man in de Arena”, zei Gijs de Jong, secretaris-generaal van de KNVB en toernooidirecteur in Amsterdam, onlangs. ,,Daar doe je het altijd voor, maar ik snap dat dit in juni niet kan. Ik ben realistisch: het moet veilig en verantwoord. Het zijn moeilijke processen. De absolute ondergrens is de situatie zoals we die in september hadden, met toeschouwers op 1,5 meter van elkaar. Toen konden er zo’n 15.000 mensen in het stadion. Dat moet komende zomer ook makkelijk kunnen op een goede manier. Daarvoor zoeken we naar een innovatief en creatief scenario. Want liever ontvangen we nog meer toeschouwers, 20.000 of 30.000. We zijn ambitieus, maar ook realistisch.”

De Britse premier Boris Johnson heeft al gezegd best meer EK-wedstrijden in Engeland te willen en kunnen huisvesten. De halve finales en de finale van het EK zijn op Wembley in Londen. De andere EK-steden zijn Bakoe, Bilbao, Boedapest, Boekarest, Dublin, Glasgow, Kopenhagen, München, Rome en Sint-Petersburg.

Het bestuur van de UEFA vergadert op 19 april onder meer over het EK, dat eigenlijk vorig jaar zou worden gehouden, maar vanwege de coronapandemie werd uitgesteld naar de zomer van 2021.