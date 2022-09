Tyrell Malacia vertrouwt ook bij Oranje op zichzelf: ‘Ik weet dat ik er altijd zal staan’

Door Mikos Gouka



Als de naam Bukayo Saka valt, begint Tyrell Malacia te lachen. Begin deze maand vocht de linksback van Manchester United verbeten duels uit met de razendsnelle krachtpatser van Arsenal. Engels international Saka, die al een EK-finale achter zijn naam heeft staan, leek hem een vreselijke middag te gaan voorschotelen, maar de 23-jarige Rotterdammer vocht zich terug in de wedstrijd.

,,Dan is het terug naar de basis gaan’’, zegt Malacia. Dat betekent zoiets als het simpel houden, nog meer focus, nog korter dekken en vooral karakter tonen. ,,Dat is ook ontwikkeling. Want als ik zo’n wedstrijd als tegen Saka eerder in mijn loopbaan had gespeeld, was het misschien niet meer goed gekomen in die negentig minuten. Nu kon ik me herstellen.’’

Het feit dat het hem lukte om Saka toch nog te neutraliseren, was voor Malacia een bevestiging dat afgelopen zomer inderdaad hét moment was om Feyenoord en Nederland te verlaten. ,,Iemand zo sterk als Saka, die was ik in de eredivisie nog niet tegengekomen. Dat niveau, die kracht. Dat zag ik misschien alleen als ik bij Oranje speelde. In de Premier League lopen heel veel van dat soort spelers rond.’’

Volledig scherm Tyrell Malacia in duel met Bukayo Saka: ,,Dat niveau, die kracht. Dat zag ik misschien alleen als ik bij Oranje speelde." © ANP / EPA

Ook in zijn eigen ploeg. Met de technisch vaardige Braziliaan Antony vocht Malacia in de Klassiekers duels op het scherp van de snede uit. De rechterspits ging in dienst van Ajax in de Kuip ooit over de schreef toen hij een klap uitdeelde, die tot woede van de Rotterdammers niet werd bestraft. Hoe dan ook, de vonken vlogen ervan af als de wegen van de aanvaller en de verdediger elkaar kruisten. ,,Erik ten Hag begon er meteen over in Manchester toen Antony mee ging trainen’’, lacht Malacia. ,,‘Doen jullie een beetje rustig aan met z’n tweeën’, zei hij.’’

Fysieke kracht

Malacia vertelde al eerder over zijn ijzeren discipline. Op straat draaiden veel voetbalpotjes uit op vechtpartijtjes, maar in het shirt van Feyenoord en nu van Manchester United bleef en blijft hij ijzingwekkend kalm, steevast vertrouwend op zijn eigen kwaliteiten en zijn fysieke kracht. In de sportschool van Jordan Kroon kweekte hij de laatste jaren spieren en uithoudingsvermogen.

Volledig scherm Als Feyenoorder vocht Malacia felle duels uit met zijn huidige ploeggenoot Antony. © Pim Ras Fotografie

,,Ik krijg nog steeds elke week schema’s doorgestuurd en die volg ik volledig. Dat is noodzakelijk in de Premier League. In de korte tijd dat ik bij Manchester United zit, heb ik al gemerkt dat er geen wedstrijden zijn die je even op 60 procent kunt spelen. Dat kon in de eredivisie misschien nog een enkele keer. Maar de op papier mindere clubs leggen een niveau op het veld waartegen je echt vol aan de bak moet. Ik zie het zo: ik speel in Engeland gewoon elke week weer een paar finales. Maar juist dát wilde ik ook.

,,In de zomer van 2021 vond ik mezelf al klaar voor de volgende stap. Toen kon en wilde ik naar Club Brugge vertrekken. Dat ging niet door, maar thuis zei ik daarna wel tegen mijn familie en vrienden dat ik na dat seizoen zou vertrekken bij Feyenoord. Dat gebeurde ook, gelukkig wel na een prachtig jaar. Of het achteraf dan fijn was dat ik niet naar Brugge ben gegaan, omdat ik nu in de Premier League speel? Ik geloof dat alles in het leven met een reden gebeurt.’’

Quote Ik droomde altijd van de Premier League. Toen Manchester United kwam, wist ik waar ik heen wilde. Het is gebeurd zoals het is gebeurd. Tyrell Malacia

Zo ook het op de valreep afketsen van de transfer naar Olympique Lyon. Bij Feyenoord en de Franse club waren ze er heilig van overtuigd dat de linksback naar de Ligue 1 zou verkassen. Tot Manchester United opeens op het toneel verscheen. In Lyon waren ze woedend. ,,Ik heb trainer Peter Bosz daarna niet meer gesproken’’, zegt Malacia. ,,Ik droomde altijd van de Premier League. Toen Manchester United kwam, wist ik waar ik heen wilde. Het is gebeurd zoals het is gebeurd.’’

Vorig seizoen nog keek hij zijn ogen uit toen hij op uitnodiging een wedstrijd van Chelsea bekeek. Na afloop sprak hij uitgebreid met Hakim Ziyech, die hem gedetailleerd vertelde hoe voetballen in de Premier League precies is. Malacia hing aan zijn lippen, dát was zijn droomcompetitie.

In Lyon, maar ook in Nederland werd hier en daar hoofdschuddend gereageerd op de stap naar Old Trafford. Met Luke Shaw en Alex Telles al in de gelederen kon Malacia wel eens in de vergetelheid raken. En dat zou zijn kansen op het WK in Qatar serieus in gevaar brengen. Maar Braziliaans international Telles verdween naar Sevilla en Malacia haakte heel snel aan.

Volledig scherm Tyrell Malacia op de training van Oranje met Cody Gakpo. © Pro Shots / Marcel van Dorst

,,‘Dat wordt de bank voor hem’, hoorde ik mensen zeggen. Maar ik heb altijd gezegd dat ik in mijn kansen geloof. En dat ik al voldoende heb meegemaakt in mijn loopbaan om te kunnen knokken voor een basisplaats. Het is natuurlijk niet zo dat het bij Feyenoord allemaal makkelijk is gegaan. Ups en downs met prachtige momenten, maar ook met flinke teleurstellingen. Ook in mijn privéleven. Met zware blessures. Al die dingen hebben mij gevormd. Ik weet hoe je moet omgaan met tegenslagen. En ik weet dat ik er zal staan. Ook bij Manchester United. In Engeland gold ik bepaald niet als de grootste aankoop. Dat wist ook wel. Maar als je presteert, hoor je niemand meer daarover.’’

Nooit nerveus

In de Premier League, en als het aan Malacia ligt natuurlijk ook zondagavond in de Johan Cruijff Arena tegen de Belgen, wil hij oog in oog staan met de crème de la crème van de voetbalwereld. Van nervositeit heeft hij nooit last gehad. ,,Ik debuteerde bij Feyenoord in de Champions League tegen Napoli. Ik wilde altijd tegen de beste spelers spelen. Er is niets mooier dan topwedstrijden spelen. Waarom zou dat mij nerveus maken? Als het niet loopt, zoals aanvankelijk tegen Saka, moet ik terug naar de basis gaan. Dat weet ik. Al moest ik wel even wennen aan de grootsheid van Manchester United, hoor. Dat merkte ik meteen toen ik er was. Ik was de eerste aankoop. We gingen naar Thailand en Australië en iedereen volgt de club. Ook op commercieel vlak heb je dan van alles te doen. Ik was zelf niet op sociale media actief voor ik naar Engeland vertrok. Nu doet een team dat voor mij. Ze sturen foto’s en ik beslis dan of ik ze wil posten of niet.’’

Quote Het is wel lekker dat het meteen goed ging en dat er complimen­ten volgden van oud-spe­lers. Maar ik verander niet, hoor. Tyrell Malacia

Inmiddels nadert hij een miljoen volgers op Instagram en de helft van dat aantal op Twitter. Maar Malacia focust zich liever op het voetbal. Manchester United begon het seizoen tenenkrommend slecht, maar herstelde zich snel. ,,De eerste twee wedstrijden in de competitie verloren we. Dan is er druk, maar die is er altijd. Ik merkte tijdens de trainingen dat ik wel eens in de basis zou kunnen staan. En tegen Liverpool was dat inderdaad zo. Het ging goed en we wonnen, maar dat lag natuurlijk niet alleen aan mij. Het is wel lekker dat het meteen goed ging en dat er complimenten volgden van oud-spelers. Maar ik verander niet, hoor. Ik ben gewoon Tyrell. Of ik in nou in de Kuip speel of op Old Trafford.’’

Of in de Johan Cruijff Arena, tegen de Belgen. ,,Het is fijn om een week hier te zijn. Ik was tweeënhalve maand niet in Nederland geweest. Maar goed, het is ook hier een kwestie van trainen en rusten. Je speelt om de drie dagen een wedstrijd. Zondag ben ik even naar Eindhoven gegaan om PSV tegen Feyenoord te bekijken. Jammer dat Feyenoord niet won, het is en blijft mijn club. Ik sprak trainer Arne Slot nog. Ik weet zeker dat het onder hem goed komt.’’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.