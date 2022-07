Twijfels over inzetbaarheid Vivianne Miedema in kwartfinale EK: ‘Niet iedereen reageert hetzelfde op corona’

,,Ze had drie trainingsdagen sinds haar negatieve test, daarvan hebben we er nog één te gaan”, zei bondscoach Mark Parsons vanmiddag op zijn persconferentie. ,,Ik probeer zoveel mogelijk positieve energie en optimisme te verspreiden, maar we moeten het zien. We maken een beslissing voor onze laatste bijeenkomst voorafgaand aan de wedstrijd.”

Jackie Groenen herstelde net als Miedema van een coronabesmetting, maar zij testte al snel negatief en had nauwelijks klachten. Miedema op haar beurt zat langer in isolatie en had meer last. Parsons: ,,Bij Jackie ging het heel snel, maar niemand reageert hetzelfde op corona. We vinken de vakjes af, maar hebben er nog een paar te gaan. Er is een kans dat ze beschikbaar is, het gaat goed, maar we zijn er dus nog niet. We kunnen het gaan hebben over het aantal speelminuten, maar laten we eerst kijken of ze kan spelen en van daaruit tactische keuzes maken.”