Twente-trainer Pusic haalt uit naar club en lokale media

De verbale uithaal van Pusic kwam onverwacht, omdat Twente dichtbij de titel is en geen onrust kan gebruiken. Maar uitgerekend de trainer zelf zette de verhoudingen op scherp in een interview op de radio. „Het is geen wonder dat deze club jarenlang in de problemen heeft gezeten, als je ziet dat geen enkele trainer zijn contract heeft uitgediend de afgelopen tien jaar. Dat zegt meer over de manier hoe het er hier aan toe gaat, dan over de trainers”, aldus Pusic, die na dit seizoen nog een eenjarig contract heeft bij FC Twente.