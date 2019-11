Twente hoopt via PEC aan te sluiten bij de middenmoot

Onbevangen FC Utrecht vol zelfver­trou­wen naar Ajax: ‘Ze geven veel ruimtes weg’

7:30 Ajax is met speels gemak op weg naar de titel en de grote vraag is welk team een obstakel kan zijn voor de Amsterdammers. Vanmiddag (aftrap 12.15 uur) komt met FC Utrecht een team in uitstekende doen op bezoek.