Twente, Cambuur en Roda moeizaam langs amateurs in beker

Flemming met vier goals held van PEC Zwolle tegen De Graafschap

22:39 PEC Zwolle heeft vooral dankzij Zian Flemming (20) de derde ronde bereikt in het KNVB-bekertoernooi. De oud-Ajacied bracht in de doelpuntrijke uitwedstrijd tegen De Graafschap (2-5) vier treffers op zijn naam. In de eerste helft (0-3) produceerde de aanvallende middenvelder een zuivere hattrick. Na de rust bracht hij ook de vijfde treffer van de bezoekers op zijn naam.