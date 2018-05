Tweede Divisie komt tot ontknoping in Werkendam

Voor Katwijk begon het seizoen fantastisch, met elf overwinningen in de eerste twaalf wedstrijden. In de tweede seizoenshelft zijn de resultaten een stuk minder, maar dat heeft twee duidelijke oorzaken. In februari vertrok hoofdtrainer Dick Schreuder naar de Verenigde Staten, waar hij aan de slag ging als assistent-trainer bij Philadelphia Union in de MLS. De ervaren oefenmeester Jack van den Berg werd losgeweekt bij ASWH, maar hij kwam al snel voor een grote uitdaging te staan. Teammanager Sander Molenaar leed aan huidkanker en overleed op 9 april, op slechts 38-jarige leeftijd. Een grote klap voor de hele club en de spelersgroep van Katwijk. In de laatste vijf wedstrijden werden vervolgens nog slechts vier punten gepakt, waarmee het gat tot Kozakken Boys is geslonken tot slechts twee punten. Nu komt het dus allemaal aan op komende zaterdag. In het hol van de leeuw moet dan de titel worden veiliggesteld. ,,Een geweldige wedstrijd om te spelen. Ik kijk ernaar uit," zegt Jack van den Berg. ,,Het is zwaar om halverwege het seizoen bij een club als Katwijk binnen te stappen", bekent hij. ,,Het is moeilijk de taken van een tussentijds vertrekkende succesvolle trainer over te nemen. Het was wennen, maar spijt van mijn keuze heb ik zeker niet. De beleving van voetbal in Katwijk is fantastisch."