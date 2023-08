Tweede aanwinst van de dag voor Ajax: Carlos Borges komt voor 14 miljoen over van Manchester City

Borges speelde in de jeugdopleiding van Sporting Lissabon toen hij op 10-jarige leeftijd naar Engeland verhuisde. De Portugese aanvaller doorliep vervolgens de jeugdopleiding van Manchester City, waar een doorbraak uitbleef. In de Premier League voor beloften speelde Borges 35 wedstrijden. Daarin was hij 34 keer direct bij een doelpunt betrokken: 22 doelpunten en 12 assists.

Borges had nog een contract tot medio 2026 bij City, maar hij is enorm blij om zijn carrière in Amsterdam te vervolgen. ,,Ik was in shock en verrast toen ik hoorde dat Ajax geïnteresseerd was, maar dit is de juiste keuze voor mij. Ik weet dat er bij Ajax veel kansen geboden worden aan jonge spelers. Het is voor mij een droom die uitkomt, 100 procent”, zei Borges tegen AjaxTV. Volgens technisch directeur Sven Mislintat had Ajax veel concurrentie, ook van een club uit de Premier League.