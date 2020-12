Twee spelers van PSV-tegenstander Omonia testen na trip naar Eindhoven positief op coronavirus

WK 2022 Qatar Turkse bondscoach niet blij met Nederland: ‘Liever Frankrijk, Duitsland of Portugal’

7 december Waar Frank de Boer aangaf op zijn hoede te zijn voor met name Turkije en Noorwegen in Groep G van het WK-kwalificatietoernooi, daar is de bondscoach van Turkije helemáál niet blij met Nederland. Senol Günes wist in Turkse media wel vijf landen te noemen die hij liever als tegenstander had gehad dan Nederland.