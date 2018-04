Tussenpaus Sturing aanvaardt klus met frisse tegenzin

Door Lex Lammers



Sturing (54) spreekt bij zijn aanstelling als tussenpaus in Arnhem van ‘een zwarte dag’. Henk Fraser zit dan alweer thuis. Ontslagen vanwege de sportieve malaise. ,,Afscheid nemen van een trainer met succes is geen feestdag”, stelt Sturing. ,,Ik ben gevraagd de club te helpen, maar ik ben medeverantwoordelijk voor deze situatie. We waren als staf een team met de KNVB-beker (vorig jaar, LL) en waren ook een team in dit seizoen. Ik ben hier helemaal niet blij mee.”



Sturing gaat nu geen grote zaken veranderen. De kracht zit in de nuance. Dat moet het schokeffect teweeg brengen. ,,We hebben als technische staf met Henk een systeem uitgezet. Daar werkten we met zijn allen samen aan. Daarvoor voerden we dagelijks overleg. Dat blijft nu ook de basis. We houden ook dezelfde groep met spelers. Maar elk mens is uniek en voegt zijn eigen details toe. Dat zal ik als trainer ook doen.”