Tussenbalans PSV: Als ploeg Schmidt óók toppers gaat winnen, is alles mogelijk

In Europa staat er geen voldoende op de tussenbalans. Na een begin in de voorronden van de Champions League is PSV gedegradeerd tot in de Conference League straks in februari. Hét verbeterpunt is duidelijk: ook toppers winnen. En minder tegengoals. Dan kán PSV tegen de verwachting in kampioen worden. De ploeg heeft geen echte topscorer, maar liefst tien spelers staan op drie competitiegoals of meer. Goals komen overal vandaan.