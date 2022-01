Tussenbalans NEC: Bij wedstrijden van tachtig minuten had promovendus zelfs vierde gestaan

Verloopt het seizoen tot nu toe naar wens? Begonnen als een degradatiekandidaat presteert NEC boven verwachting. De Nijmeegse club staat na achttien speelrondes met 25 punten zelfs in het linkerrijtje. Helemaal knap als je bedenkt dat NEC vorig seizoen als zevende eindigde in de Keuken Kampioen divisie.

Kritisch bekeken hadden de Nijmegenaren er nog veel beter voor moeten staan. De ploeg verspeelde al zes keer een voorsprong, het vaakst van alle eredivisionisten. Bovendien ging het vier keer fout in de slotfase. Als de wedstrijden tachtig minuten zouden hebben geduurd, dan had NEC nu vierde gestaan.

Mogelijk haalt NEC wel één of meerdere spelers met het oog op volgend seizoen. De club heeft rondgekeken in Scandinavië voor spelers die de potentie hebben om te kunnen slagen in Nijmegen. De kans is ook aanwezig dat Jonathan Okita vertrekt. De aanvaller heeft een aflopend contract en levert dus alleen deze maand nog een transfersom op.

Op wie moeten we letten in de tweede seizoenshelft?

Elayis Tavsan heeft zijn zinnen gezet op een zomers vertrek. De aanvaller vindt dat hij na dit seizoen toe is aan een stap hogerop. Tavsan was met vier competitiedoelpunten een van de belangrijkste spelers van NEC in de eerste seizoenshelft en zal die productiviteit na de winterstop nog verder willen opvoeren, om in beeld te komen bij grotere clubs. Tavsan kreeg afgelopen zomer naar eigen zeggen al aanbiedingen van clubs uit Turkije en Italië, maar wilde toen bij NEC blijven.